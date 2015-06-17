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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场等待美联储政策会议决议

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* 欧元/美元涨0.15%，美元/日圆涨0.13%，澳元/美元跌0.4%，新西兰元/美元跌0.29%

* 日股日经指数跌0.2%，中国沪综指微涨0.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.65%，美国公债收益率报2.3111%，布兰特原油微升0.08%

* 升息周期日益临近，美联储权衡表现不一的经济数据

* 希腊总理指责债权人成心羞辱；欧元区准备后事

* 日本5月出口成长放缓，可能拖累第二季经济增幅 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 龚芳)

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