国际油市：油价几无变动，因强劲需求抵消高产量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
摩根大通在其每周原油研究报告中表示，美国产量在本周创出新高，并称“我们预期美国原油产量从本月开始将连续下降，加之强劲的需求数据，可能导致油市在2015年下半年趋紧。”
路透访问的分析师预测，上周美国原油库存减少170万桶。汽油库存预计减少30万桶。
强劲的美国燃料需求、本周的热带风暴、近期加拿大山林大火致石油生产关闭以及持续的库存萎缩，这些因素均推动美国原油价格表现优于布兰特原油合约，布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R已收窄至1月低位每桶3美元左右。
整体而言，多数分析师称，由于市场仍严重供过于求，油价目前的上行空间不大。
美国能源资料协会(EIA)本月公布的数据显示，自去年第二季末油价暴跌以来，全球石油供应过剩量已增加一倍多，达到创纪录的260万桶/日。
尽管如此，仍有一些分析师称，预计油价在今年下半年会有所上涨，因为存在强劲需求，且库存在下降。
“油市基本面目前处在一个转折点上，此后在夏季炼厂原油加工量高企及随后美国原油生产下滑影响下，将出现改善。随着原油库存的下降，油价会逐步增强，”美国Pira Energy称。
另一家美国公司PKVerleger在发给客户的报告中称，“对非石油输出国组织(OPEC)供应量的高估一经修正，会进一步减缓预期的供应过剩情况。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”