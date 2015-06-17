国际油市：油价几无变动，因强劲需求抵消高产量

摩根大通在其每周原油研究报告中表示，美国产量在本周创出新高，并称“我们预期美国原油产量从本月开始将连续下降，加之强劲的需求数据，可能导致油市在2015年下半年趋紧。”

路透访问的分析师预测，上周美国原油库存减少170万桶。汽油库存预计减少30万桶。

强劲的美国燃料需求、本周的热带风暴、近期加拿大山林大火致石油生产关闭以及持续的库存萎缩，这些因素均推动美国原油价格表现优于布兰特原油合约，布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R已收窄至1月低位每桶3美元左右。

整体而言，多数分析师称，由于市场仍严重供过于求，油价目前的上行空间不大。

美国能源资料协会(EIA)本月公布的数据显示，自去年第二季末油价暴跌以来，全球石油供应过剩量已增加一倍多，达到创纪录的260万桶/日。

尽管如此，仍有一些分析师称，预计油价在今年下半年会有所上涨，因为存在强劲需求，且库存在下降。

“油市基本面目前处在一个转折点上，此后在夏季炼厂原油加工量高企及随后美国原油生产下滑影响下，将出现改善。随着原油库存的下降，油价会逐步增强，”美国Pira Energy称。

另一家美国公司PKVerleger在发给客户的报告中称，“对非石油输出国组织(OPEC)供应量的高估一经修正，会进一步减缓预期的供应过剩情况。”(完)

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