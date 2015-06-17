台湾股市：收创近五个月新低因台指期压低结算，观望FOMC决议

路透台北6月17日 - 台湾股市周三收创近五个月新低。分析师指出，今日受台指期压低结算影响，部分权值股表现较疲弱，令大盘收盘失守9,200点关口；而市场交投持续偏向淡净，观望稍晚美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明及主席叶伦谈话等变数厘清。

大盘加权股价指数 收跌0.25%报9,189.83点，此前收盘低点为1月19日的9,174.06点。今日成交初值 为915.98亿台币，上交易日修正后为805.56亿。

他并指出，由于目前三大法人在台指期净空单部位仍高达1.7万余口，因此今日略有压低结算的意味，其中影响台股权重的台塑 集团相关个股表现较弱，市场静待FOMC会议的变数厘清，短线大盘料暂在9,200点上下100点间整理。