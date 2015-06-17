台湾股市：收创近五个月新低因台指期压低结算，观望FOMC决议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾股市周三收创近五个月新低。分析师指出，今日受台指期压低结算影响，部分权值股表现较疲弱，令大盘收盘失守9,200点关口；而市场交投持续偏向淡净，观望稍晚美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明及主席叶伦谈话等变数厘清。
大盘加权股价指数 收跌0.25%报9,189.83点，此前收盘低点为1月19日的9,174.06点。今日成交初值 为915.98亿台币，上交易日修正后为805.56亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞法人、大户不差这一两天，等到FOMC决议再来出手。〞
他并指出，由于目前三大法人在台指期净空单部位仍高达1.7万余口，因此今日略有压低结算的意味，其中影响台股权重的台塑 集团相关个股表现较弱，市场静待FOMC会议的变数厘清，短线大盘料暂在9,200点上下100点间整理。
6月台指期 今日收跌0.35%报9,182点。
本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 则是上涨0.68%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”