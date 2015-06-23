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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 10:21 BJT

《中国地方债发行日程表》--6月23日

以下为中国即将或正在发行的地方债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间      上市时间
           (亿元人民币)
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 *海南省        8.1      3年       6/23招标    一般地方债   6/24-6/26         --
               24.3      5年
               24.3      7年
               24.3     10年
 *青岛市        2.8      3年       6/23招标    一般地方债   6/24-6/26         --
                8.4      5年
                8.4      7年
                8.4     10年 
 *江苏省       42.2787   5年       6/25招标    专项地方债   6/26-6/30         --
               16.8      7年
               25.2     10年
 *山东省       72.1159   3年       6/26招标    一般地方债   6/29-7/1          --
              107        5年
              107        7年
               71       10年
 *陕西省       18        3年       6/29招标    一般地方债   6/30-7/2          --
               53        5年
               53        7年
               53       10年
  河南省       43        3年       *2.92%      一般地方债   6/19-6/24         --
              127        5年       *3.27%
              127        7年       *3.55%
              127       10年       *3.63%      
  辽宁省       73        3年       *2.92%      一般地方债   6/23-6/25         --
              109        5年       *3.26%
              109        7年       *3.54%
               73       10年       *3.62%
  云南省       46        3年       *2.92%      一般地方债   6/23-6/25         --
               80        5年       *3.26%
               80        7年       *3.54%
               80       10年       *3.62%
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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