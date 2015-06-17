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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 14:53 BJT

路透基点：友达光电考虑筹集300亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，液晶显示器(LCD)生产商友达光电正考虑筹集300亿台币（9.71亿美元）双档再融资贷款。

消息人士称，台湾银行负责协调该贷款案，料将包括A和B两部分。A档是五年定期贷款，B档是三年循环贷款并附有两年延期选项。

所筹资金将用于再融资和一般运营开支。

友达光电曾在2014年9月获得258亿台币五年期融资，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码120个基点。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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