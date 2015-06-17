路透基点：友达光电考虑筹集300亿台币再融资贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，液晶显示器(LCD)生产商友达光电正考虑筹集300亿台币（9.71亿美元）双档再融资贷款。
消息人士称，台湾银行负责协调该贷款案，料将包括A和B两部分。A档是五年定期贷款，B档是三年循环贷款并附有两年延期选项。
所筹资金将用于再融资和一般运营开支。
友达光电曾在2014年9月获得258亿台币五年期融资，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码120个基点。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”