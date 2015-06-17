更新版 1-中国汇市：人民币收创逾一个月新低但守稳6.21元，午后客盘购汇发力

* 人民币收创一个月新低

* 午后客盘购汇发力

* 做空人民币情绪略升温

* 中资大行结汇守住6.21元关口 (新增收盘报价和评论)

路透北京6月17日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价小幅收贬，并创逾一个月收盘新低。交易员指出，午后客盘购汇发力，做空人民币情绪升温令人民币尽吐早盘微弱涨幅；然中资大行结汇稳住汇价，6.21元关口暂时守住。

他们并称，虽然前五月跨境资金呈现净流入状态，但客户结汇意愿其实并不强烈。在消息面与国际市场均无太大动静情况下，人民币料难脱离区间窄幅震荡格局，除非中国有新的外汇管理政策落地或者美元指数 呈现出单边走势。

“（下午）好多购汇啊。市场上有购汇，市场蛮空的看上去，后来老大（央行）在，就把市场稳住了。”一中资行交易员说。

另一外资行交易员认为，人民币若要摆脱横盘局面，可能要等待美联储升息带动国际美元强势格局更为明确一些。但至今为止没有太大变化，即使5月银行净结汇13亿美元，人民币波幅也有限。

国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，中国一季度跨境收付出现一定逆差，进入二季度后外汇收支形势向更加均衡的方向发展。今年1-5月，跨境资金呈现净流入的态势，净流入约200亿美元；此外，5月银行净结汇13亿美元，扭转前四个月的银行净售汇。

国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际与名义有效汇率指数均继续小幅贬值，且跌幅有所扩大。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌1.35%至129.06，上月为环比下跌0.63%；人民币名义有效汇率指数下跌0.86%至124.86，上月环比为微跌0.1%。

全球汇市方面，欧元周三处于守势，受累于希腊危机。美元持坚，因美国楼市数据稳健，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息再添理由。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2096 6.2084 -0.02%

中间价 6.1158 6.1155 0.00%

成交额 122亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波 1.54% (上限±2%) 日高 日低

幅

日内波动幅度(pips) 40 6.2060 6.2100

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1305

今日 上日

1年期NDF 6.2475/6.2525 6.2498

CNH即期 6.2094/6.2097 6.2075