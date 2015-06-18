《全球主要央行动态》--6月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月11日-6月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。鉴于美国经济今年仍有可能录得高达2%的增速，美联储最新政策声明仍显示，有可能在今年稍晚至少升息一次，或者两次。美联储表示，通胀率仍然很低，但预计中期内将逐步上升到2%的目标水准。美联储主席叶伦强调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。叶伦表示，希望“有更多明确迹象”表明就业市场正在复原，薪资增长将较当前“疲弱速度”加快。

美联储决策者的预期中值为在2015年底适合的联邦基金利率为0.625%(之前预估为0.625%)，在2016年底为1.625%(之前预估为1.875%)，在2017年底为2.875%(之前预估为3.125%)。美联储预估2015年GDP增幅介于1.8-2.0%(之前预估为2.3-2.7%)，失业率为5.2-5.3%(之前预估为5.0-5.2%)，核心通胀为1.3-1.4%(之前预估为1.3-1.4%)。美联储预期，长期失业率为5.0-5.2%(之前预估为5.0-5.2%)，GDP增幅介于2.O-2.3%(之前预估为2.0-2.3%)。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉称，最新数据显示经济在以温和步伐复苏，经济复苏范围应该会拓宽。他表示预计未来几个月通胀率保持在低位，随后在年底附近攀升。德拉吉称，欧洲央行将继续完全独立地做出货币政策决定和银行监管决定。他指出只要希腊银行业有偿付能力并且有足够的抵押，就会向其提供流动性。

欧洲央行管理委员会委员科斯塔表示，欧元区目前实行的低利率是需要所在，不过长期维持低利率恐会对金融稳定构成风险，银行业应对未来利率的变动做好准备。

欧洲央行执委莫尔许称欧元区单一证券结算平台T2S将于6月22日投运，希腊为首批参与国之一。

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼承认，正在计算希腊退出欧元区带来的成本。

德国央行月报称，如果欧元大幅升值，将威胁到经济增长。央行并补充说，一些新兴经济体的脆弱以及地缘政治紧张局势，都带来进一步风险。德国央行表示，消费者物价升幅可能会加大，首先是因为欧元兑其他主要货币贬值，然后是因为成本上升。

德国央行总裁魏德曼表示，较高的债务和由此给企业和家庭带来的税务负担将打压欧元区经济成长，并称这一问题无法通过进一步放松货币政策来解决。魏德曼还说，货币政策可以帮助经济恢复持续和稳健成长，并称货币政策可以通过确保货币长期稳定来最好地实现这一目标。

英国央行货币政策委员会(MPC)6月3日结束的会议纪录显示，九名成员一致投票支持维持利率于0.5%不变。英国央行决策官员本月警告称，当其他国家开始升息时，英国可能受到影响，但英国利率前景仍取决于国内通胀率。MPC委员注意到全球增长面临的阻力开始缓解，意味着部分国家可能会开始让货币政策正常化。“不过委员会认同，英国的货币政策路径取决于国内的通胀前景，而不是其他央行的行动。”

英国央行MPC委员福布斯称不存在英国通胀长期保持在近零水平的重大风险；到明年初通胀应该快速反弹。福布斯称，无迹象显示低通胀制约了薪资的增长；就业市场“快速正常化”应支撑薪资增长。

**中国**

中国央行公布调整后的货币政策委员会委员名单，任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。央行网站并显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，他近日对日圆实质有效汇率的评论不是对名义汇率水平的评估，也并非预测日圆前景。“从未说过不希望日圆名义汇率下跌。”他称希望汇率走势稳定并反映经济基本面。黑田东彦还表示，日本央行退出量化及质化宽松(QQE)政策时，上调超额准本金利率是一个选项；日本央行将尽自己的责任尽早让通胀达到2%来，因此希望政府采取措施重建财政健康并提高经济增长潜力。

日本央行副总裁岩田规久男表示，日本央行具备充足的资本缓冲，能确保其资产负债表将不会在退出大规模刺激计划时受到严重损失。岩田规久男对议会表示，“日本央行的收入将根据如何退出刺激计划而调整。我们正在对此进行内部评估。”

日本产经新闻报导，日本央行审议委员原田泰表示，即便到下一财年上半年通胀率仍不能达到2%的目标水平，央行仍可暂不扩大刺激计划。原田泰表示，如果日本央行再次行动，那么其中一个选项可能是，下调金融机构在日本央行账户的超额准备金利率。他说，下调该利率可以刺激经济，因为这可使银行加大投资和贷款投放，而不是让巨额现金趴在央行账户上毫无作为。

韩国央行总裁李柱烈称，政府目前为推动经济而考虑追加预算，对长期利率的影响可能将有限。“如果追加预算，将有助于推高市场利率...不过，长期债券的需求非常坚挺，即便追加预算，对长期利率的影响也将有限。”

李柱烈还驳斥韩国将陷入通缩的疑虑，称年底之前通胀将回升至逾1%的水准。

**澳洲**

澳洲央行表示，本月维持利率不变是适宜的，同时评估以往宽松举措对经济的影响。该行在会议记录中重申其观点，即货币政策应保持宽松。会议记录没有提供关于央行想法的新线索，只是强调，任何进一步政策行动都将取决于未来的经济形势变化。

澳洲央行助理总裁肯特表示，低利率正在发挥支持澳洲经济活动的作用，而且没有切实证据表明，这一政策的效力在减弱。肯特还重申，澳元汇率进一步下降，对于支撑需求和帮助抵消大宗商品价格下滑是“可能且必要的”。

**其他主要央行**

俄罗斯央行一如市场预期进一步调降指标利率，不过称受通胀风险影响，未来几个月将放缓放宽政策的步伐。俄罗斯央行将指标一周期回购利率自12.5%调降至11.5%。俄罗斯央行重申，对经济明显降温心存忧虑，不过将2015年国内生产总值(GDP)预估由之前预期的萎缩3.5-4%上调至下滑3.2%。

俄罗斯央行总裁称，若通胀放缓，则准备进一步调降指标利率。

巴西央行誓言要防止通胀率长期居高不下，预示央行的升息进程还未结束，尽管经济有衰退之忧。央行在上周会议记录中称，为防止今年的高通胀蔓延，必须要有“决心和恒心”。