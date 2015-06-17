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市场报道 | 2015年 6月 17日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑脱离低点，空头锁定获利

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* 0.7057/0.7389的61.8%费波纳奇回调位0.7184，以及6月2日低点都在昨日被突破

* 汇价现已脱离低点

* 空头操作仍受追捧，触发停止位后目前在0.7260锁定获利

* 存在进一步下行风险，0.7105为可行目标

* 0.7135为0.7057/0.7389升势的76.4%回档位

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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