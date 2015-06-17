全球金市：金价承压，投资者等待美联储声明以寻找升息时间线索

市场关注点聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)两日政策会议后在1800GMT将发布的政策声明。美联储主席叶伦的新闻发布会也将备受关注，以从中找寻升息时点的指引。

会后还将公布委员会成员对经济成长和利率水平的最新预期，预计两项预期均小幅下调。

由于升息时间存在不确定性，金价近几个月未取得很大进展。升息会削弱投资者对黄金等非孳息资产的需求。

“如果叶伦稍晚的讲话明显强硬，金价可能会在1,165寻获支撑，”辉立期货分析师Howie Lee称，“美元可能会从中获益。”

美元走强会对金价带来负面影响，导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，同时还会抑制对黄金的避险需求。

另外，希腊债务危机持续发酵并未引发较高避险需求。

希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。

在金融和经济不确定性的背景下，黄金往往备受欢迎，但受到美国年内升息的预期打压，目前金市买盘并未强势涌现。

ScotiaMocatta分析师称，金市技术面也较为疲弱。

他们称，金价似乎越来越有可能跌向上月所及的接近1,160美元的近期低位。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1179.01 -2.44 -0.21

现货银 15.95 -0.06 -0.37

现货铂金 1070.85 -7.4 -0.69

现货钯金 730.15 -3.8 -0.52

COMEX期金 1178.8 -2.1 -0.18

COMEX期银 15.93 -0.035 -0.22

汇率

欧元/美元 1.1261

美元指数 94.905

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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