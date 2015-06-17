全球金市：金价承压，投资者等待美联储声明以寻找升息时间线索

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场关注点聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)两日政策会议后在1800GMT将发布的政策声明。美联储主席叶伦的新闻发布会也将备受关注，以从中找寻升息时点的指引。
会后还将公布委员会成员对经济成长和利率水平的最新预期，预计两项预期均小幅下调。
由于升息时间存在不确定性，金价近几个月未取得很大进展。升息会削弱投资者对黄金等非孳息资产的需求。
“如果叶伦稍晚的讲话明显强硬，金价可能会在1,165寻获支撑，”辉立期货分析师Howie Lee称，“美元可能会从中获益。”
美元走强会对金价带来负面影响，导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，同时还会抑制对黄金的避险需求。
另外，希腊债务危机持续发酵并未引发较高避险需求。
希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。
在金融和经济不确定性的背景下，黄金往往备受欢迎，但受到美国年内升息的预期打压，目前金市买盘并未强势涌现。
ScotiaMocatta分析师称，金市技术面也较为疲弱。
他们称，金价似乎越来越有可能跌向上月所及的接近1,160美元的近期低位。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1179.01 -2.44 -0.21
现货银 15.95 -0.06 -0.37
现货铂金 1070.85 -7.4 -0.69
现货钯金 730.15 -3.8 -0.52
COMEX期金 1178.8 -2.1 -0.18
COMEX期银 15.93 -0.035 -0.22
汇率
欧元/美元 1.1261
美元指数 94.905
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王洋/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”