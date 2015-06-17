《汇市简讯》欧元/瑞郎挫跌，受累于市场流动性疲弱

0731GMT

* 欧元/瑞郎在数分钟内从1.0470跌至1.0425

* 交易员称，此次下跌并非消息面所致，乃因流动性疲弱致波动夸大

* 似因一笔可观卖单，导致1.0440下方一连串区间停止位被触发

* 瑞士央行明日召开会议前，瑞郎空仓较受青睐

* 汇价跌破6月15日低点1.0422后，下看6月3日低点1.0400

(完)

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