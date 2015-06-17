德国经济：智库Ifo上调德国2015年经济增幅预估至1.9%

路透柏林6月17日 - 德国智库Ifo上调对德国今年经济增长的预估，因在创纪录低位的失业率支撑下民间消费旺盛。

Ifo周三称，预计德国经济今年增长1.9%，这高于12月时预估的增长1.5%。

该智库预计德国经济2016年增长1.8%。

“目前德国经济正在经历强劲增长，”Ifo经济学家Timo Wollmershaeuser在声明中称。

“民间消费仍是增长的支柱，由于就业市场状况改善，家庭收入预期不错。”

Ifo的预估比德国政府的稍显乐观，政府预计内需将推动德国经济今年扩张1.8%。央行则预计今年经济增幅为1.7%。

今年第一季，德国国内生产总值(GDP)增长0.3%，明年不及2014年末0.7%的增幅，这很大程度上要归咎于对外贸易疲弱。

Ifo预计，今明两年在职劳动者数量将继续上升，并预计低融资成本将促使企业扩大投资。(完)