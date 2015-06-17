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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月17日

以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:18时，1港元=0.80        
 074人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为38.84
 %，高于上交易日收盘的38.38%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.29      6.43      1.03                
 建设银行                                          7.00      7.52      1.16                
 中国银行                                          4.95      5.22      1.18                
 农业银行                                          3.86      4.10      1.18                
 招商银行                                         19.43     23.70      1.02                
 中信银行                                          8.54      6.41      1.66                
 交通银行                                          8.99      7.94      1.41                
 民生银行                                         10.20     10.22      1.25                
 中国人寿                                         35.07     34.70      1.26                
 中国平安                                         87.00    110.90      0.98                
 中国太保                                         32.67     38.95      1.05                
 中信证券                                         31.32     29.10      1.34                
 新华人寿                                         62.06     47.95      1.62                
 海通证券                                         26.08     22.70      1.43                
 华能国际                                         13.10     10.20      1.60                
 大唐发电                                          8.95      4.17      2.68                
 华电国际                                         10.53      8.14      1.62                
 中煤能源                                         12.49      5.04      3.09                
 中国神华                                         23.73     18.12      1.64                
 中国石油                                         12.28      8.63      1.78                
 兖州煤业                                         19.05      6.78      3.51                
 中国石化                                          7.60      6.43      1.48                
 上海石化                                          8.82      4.05      2.72                
 中海油服                                         28.24     12.74      2.77                
 仪征化纤                                         10.13      3.55      3.56                
 中国铝业                                          9.69      4.21      2.87                
 江西铜业                                         27.51     13.90      2.47                
 洛阳钼业                                         16.91      6.34      3.33                
 紫金矿业                                          6.29      2.68      2.93                
 马钢股份                                          6.47      2.77      2.92                
 鞍钢股份                                          8.12      5.67      1.79                
 重庆钢铁                                          7.15      2.49      3.59                
 海螺水泥                                         26.43     29.55      1.12                
 洛阳玻璃                                         23.18      6.89      4.20                
 京城机电                                         17.86      6.03      3.70                
 中联重科                                          9.50      5.38      2.21                
 金隅股份                                         13.60      7.91      2.15                
 中国国航                                         12.72      8.58      1.85                
 东方航空                                         12.06      6.21      2.43                
 南方航空                                         13.69      8.34      2.05                
 中国远洋                                         13.97      5.18      3.37                
 中海集运                                          9.75      3.15      3.87                
 中集集团                                         28.84     19.20      1.88                
 中海发展                                         12.50      5.79      2.70                
 宁沪高速                                         10.95     10.36      1.32                
 深高速                                           10.96      6.56      2.09                
 成渝高速                                          9.28      3.78      3.07                
 皖通高速                                         16.85      9.24      2.28                
 广深铁路                                          8.32      4.55      2.28                
 中国南车                                         22.45     11.90      2.36                
 中国交建                                         17.88     12.10      1.85                
 中国铁建                                         19.88     12.64      1.96                
 中国中铁                                         18.06      8.99      2.51                
 长城汽车                                         46.02     40.55      1.42                
 比亚迪                                           70.90     51.30      1.73                
 广汽集团                                         17.25      7.44      2.90                
 青岛啤酒                                         52.08     49.05      1.33                
 白云山                                           42.14     29.70      1.77                
 新华制药                                         17.70      7.24      3.05                
 海信科龙                                         14.42      7.00      2.57                
 南京熊猫                                         25.58     10.46      3.05                
 晨鸣纸业                                         12.66      5.66      2.79                
 上海医药                                         28.18     22.85      1.54                
 中兴通讯                                         30.00     20.45      1.83                
 东方电气                                         28.83     15.60      2.31                
 潍柴动力                                         35.12     24.35      1.80                
 东北电气                                          9.00      3.08      3.65                
 广船国际                                         63.49     31.60      2.51                
 经纬纺机                                         26.05     11.58      2.81                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         20.41      6.63      3.84                
 北辰实业                                          8.90      3.74      2.97                
 创业环保                                         18.02      7.18      3.13                
 中国中冶                                          9.10      3.83      2.97                
 金风科技                                         23.18     17.42      1.66                
 丽珠                                             86.52     54.90      1.97                
 万科                                             14.58     19.78      0.92                
 郑煤机                                           14.91      6.55      2.84                
 大连港                                            9.17      3.75      3.05                
 山东墨龙                                         16.25      5.09      3.99                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19                
 复星医药                                         33.45     29.55      1.41                
 光大银行                                          6.02      4.72      1.59                
 东江环保                                         69.00     42.60      2.02                
 上海电气                                         20.53      7.06      3.63                
 广发证券                                         27.07     22.35      1.51                
 华泰证券                                         30.07     24.65      1.52                
 
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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