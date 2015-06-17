金属期市：伦敦期铜小幅弹离三个月低点，夏季淡市将至可能续跌

“这边的人们目前很看空，因为消费高峰季已经结束，市场再度淡静了起来，最终用户订单在萎缩，”上海渣打分析师Judy Zhu称。

“很有可能再度测试1月时的低点，不过我认为这一水平存在良好的支撑，因为对于中国的大型冶炼厂来说这是盈亏平衡点，此外也可能吸引到国储局的买盘，”她说。

0800 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%至每吨5,773.50美元；收复一部分上个交易日1.3%的跌幅，当时期铜一度触及3月19日以来的最低位5,749美元。

1月末时，LME期铜曾跌至每吨5,350美元以下的五年半低点。

经纪商Triland在一份报告中称，LME铜库存也再度攀升，可能会对价格构成新的压力。

上海期交所期铜 跌0.9%，至每吨41,810元人民币。之前曾跌至近三个月低点。

LME期铝 小幅脱离前日所及16个月低点，报1,706美元。LME期镍 走稳。(完)

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