金属期市：伦敦期铜小幅弹离三个月低点，夏季淡市将至可能续跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这边的人们目前很看空，因为消费高峰季已经结束，市场再度淡静了起来，最终用户订单在萎缩，”上海渣打分析师Judy Zhu称。
“很有可能再度测试1月时的低点，不过我认为这一水平存在良好的支撑，因为对于中国的大型冶炼厂来说这是盈亏平衡点，此外也可能吸引到国储局的买盘，”她说。
0800 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%至每吨5,773.50美元；收复一部分上个交易日1.3%的跌幅，当时期铜一度触及3月19日以来的最低位5,749美元。
1月末时，LME期铜曾跌至每吨5,350美元以下的五年半低点。
经纪商Triland在一份报告中称，LME铜库存也再度攀升，可能会对价格构成新的压力。
上海期交所期铜 跌0.9%，至每吨41,810元人民币。之前曾跌至近三个月低点。
LME期铝 小幅脱离前日所及16个月低点，报1,706美元。LME期镍 走稳。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/王洋/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”