《路透晚报》--6月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌触及一周低点，盘中交投震荡等待FED会议

日本股市周三在震荡交投中跌至一周低点，投资者紧张不安，等待日内稍晚出炉的美联储政策会议结果。希腊可能发生债务违约的担忧挥之不去，亦压制风险资产的胃纳。

日经指数跌0.2%至20,219.27点，盘中一度触及6月10日来最低20,137.33点。东证股价指数下滑0.4%至1,633.70点，JPX-日经400指数跌0.4%至14,740.56点。

--中国股市：沪综指收升1.65%，央企改革概念股爆发带动大盘反弹

中国股市沪综指收升1.65%。分析师指出，午后受有关国企改革顶层设计方案有望近期公布消息提振，央企改革板块大涨并带动大盘反弹，相关权重股亦回升提振市场人气，此前超跌的创业板走势突出，短线大盘在超跌后料续反弹。

沪综指收报4,967.898点，涨80.466点或1.65%，盘中最低跌至4,767.22点；上证A股今日成交8,262亿元人民币，上日为8,915亿元。沪深300指数收报5,138.83点，涨1.46%。

--香港股市：收涨近1%，受中资银行股涨势拉动

香港股市收复前两日的部分跌幅，因中资银行股的股权结构改革提振人气，带动大盘上涨。但投资者仍保持警惕，因为香港立法会议员周三开始讨论选举改革方案，该方案可能引发新的抗议活动。恒生指数收涨0.7%至26,753.79点，国企指数收高1.2%至13,414.83点。

--汇市：瑞郎全线上涨，因希腊债务违约担忧激发避险资产需求

瑞郎全线大涨，兑欧元攀升至两周高位，因对希腊可能违约并退出欧元区的担忧，促使投资者追逐避险资产。随着希腊公债下挫，常被视为避险货币的瑞郎上扬，兑欧元升至两周高点1.0404瑞郎。瑞郎兑美元一度上扬1%，触及0.9234，齐平上周高点，为一个月来最高。

--欧元债市：希腊危机未解，持续打压意大利、西班牙及葡萄牙公债

南欧国家公债持续承压，希腊与债权人的僵持角力，升高了希腊债务违约及退出欧元的可能性。风险资产连续三天下跌，使德国公债恢复买气，可能有助于德国标售30亿欧元10年期公债的买需。西班牙、意大利和葡萄牙公债10年期公债收益率上涨4-6个基点。

--国际油市：油价持稳，过剩供应抵消掉需求强劲的提振影响

原油价格持稳，因强劲需求不足以提振供应过剩市场上的油价。与此同时，市场等待今日稍晚美联储公布政策决定。0828GMT，近月美国原油期货报每桶60.48美元，较上日结算价上涨0.51元。布兰特原油期货上涨0.48美元，报每桶64.18美元。

--全球金市：金价承压，投资者等待美联储声明提供升息时间线索

金价延续隔夜跌势，徘徊在每盎司1,180美元附近，投资者等待美联储声明，以从中寻找升息时间的线索。0828GMT，现货金下滑近2美元至每盎司1,179.70美元，上日下跌0.4%。现货铂金(白金)触及六年低点1,068.75美元，钯金跌至3月31日来最低。

--金属期市：伦敦期铜小幅弹离三个月低点，夏季淡市将至可能续跌

伦敦期铜由上日触及的三个月低点小升，希腊可能脱离欧元区的疑虑，以及夏季市况料将趋淡等因素，令价格承压。市场再度聚焦于中国的铜需求力道。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%至每吨5,767.50美元。上海期铜跌0.85%，至每吨41,810元人民币。

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