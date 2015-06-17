《汇市简讯》新西兰元/美元再触五年低位，美联储政策声明发布在即

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0805GMT
* 新西兰元/美元下探0.6943，市场等待美联储公布货币政策声明
* 0.6943为上周新西兰央行降息25个基点后所及五年低位(6月12日)
* 美联储定于1800GMT发布政策声明，若立场偏鹰派将进一步抑制新西兰元/美元走势
* 0.69和0.68为空头目标(近期停止位设在0.6940下方)
* 偏鹰派人士预期美联储升息发生在7月/9月。新西兰央行可能在7月份再度降息
* 0.7010(周一/二高位)和0.7025，为新西兰元/美元阻力位(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”