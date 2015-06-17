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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 16:37 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元再触五年低位，美联储政策声明发布在即

0805GMT

* 新西兰元/美元下探0.6943，市场等待美联储公布货币政策声明

* 0.6943为上周新西兰央行降息25个基点后所及五年低位(6月12日)

* 美联储定于1800GMT发布政策声明，若立场偏鹰派将进一步抑制新西兰元/美元走势

* 0.69和0.68为空头目标(近期停止位设在0.6940下方)

* 偏鹰派人士预期美联储升息发生在7月/9月。新西兰央行可能在7月份再度降息

* 0.7010(周一/二高位)和0.7025，为新西兰元/美元阻力位(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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