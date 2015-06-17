台湾个股：第一金控9月底前将现增16亿股，以改善财务结构并准备并购

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾公营金控--第一金控 周三指出，将办理规模16亿股现金增资，预计9月底完成，目的为改善财务结构并为并购预做准备。
第一金控总经理郑美玲指出，9月底完成增资后，届时资本额将自目前的925.93亿台币，提高至1,086亿台币，增资主要目的提高核心资本，改善财务结构。
〞现金增资的另一目的是为将来并购准备一些资本。〞她说。
据另一位不愿透露姓名的主管表示，初估这次现金增可望募集到约220亿至250亿台币资金；但确实的金额须视现金增资的定价水准而定，预计资本适足率将提高1个百分点，达到13.5%以上。
另一位不愿透露姓名的第一银行主管亦指出，为扩大银行经营规模及在亚洲的布局，过去一段时间已接触包括菲律宾、印尼及泰国等东南亚国家潜在可能并购的一些标的。
郑美玲也说，倘若市场上有合适的标的，且若有机会，这次增资募集的部分资金也可能用于并购。
据台湾金管会公布资料显示，到今年3月底止，第一银行资产总额达2兆2,320.64亿台币。
在母公司第一金控方面，今年1至5月累计税前盈余达到82.59亿台币，较去年同期成长7.81%；税后盈余则达69.12亿，年成长4.44%；每股税后盈余为0.75台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”