台湾个股：第一金控9月底前将现增16亿股，以改善财务结构并准备并购

路透台北6月17日 - 台湾公营金控--第一金控 周三指出，将办理规模16亿股现金增资，预计9月底完成，目的为改善财务结构并为并购预做准备。

第一金控总经理郑美玲指出，9月底完成增资后，届时资本额将自目前的925.93亿台币，提高至1,086亿台币，增资主要目的提高核心资本，改善财务结构。

〞现金增资的另一目的是为将来并购准备一些资本。〞她说。

据另一位不愿透露姓名的主管表示，初估这次现金增可望募集到约220亿至250亿台币资金；但确实的金额须视现金增资的定价水准而定，预计资本适足率将提高1个百分点，达到13.5%以上。

另一位不愿透露姓名的第一银行主管亦指出，为扩大银行经营规模及在亚洲的布局，过去一段时间已接触包括菲律宾、印尼及泰国等东南亚国家潜在可能并购的一些标的。

郑美玲也说，倘若市场上有合适的标的，且若有机会，这次增资募集的部分资金也可能用于并购。

据台湾金管会公布资料显示，到今年3月底止，第一银行资产总额达2兆2,320.64亿台币。