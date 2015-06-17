英国金融市场：英镑/美元触及一个月高位，数据显示英国薪资增速加快

路透伦敦6月17日 - 英镑兑美元周三升至一个月高位，与此同时英国公债期货下跌，稍早的数据显示英国经济增速快于预期。

英国统计局公布的数据显示，截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.7%，预估为增加2.1%，为2011年8月以来最强增幅。

另外，英国央行货币政策委员会(MPC)6月会议纪录显示，其上以9-0投票维持利率不变。

英镑兑美元 上涨0.5%至1.5731，数据和会议记录公布前报1.5677左右。

欧元兑英镑进一步下滑，从之前的0.7197下降至0.7174。