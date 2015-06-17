英国金融市场：英镑/美元触及一个月高位，数据显示英国薪资增速加快

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月17日 - 英镑兑美元周三升至一个月高位，与此同时英国公债期货下跌，稍早的数据显示英国经济增速快于预期。
英国统计局公布的数据显示，截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.7%，预估为增加2.1%，为2011年8月以来最强增幅。
另外，英国央行货币政策委员会(MPC)6月会议纪录显示，其上以9-0投票维持利率不变。
英镑兑美元 上涨0.5%至1.5731，数据和会议记录公布前报1.5677左右。
欧元兑英镑进一步下滑，从之前的0.7197下降至0.7174。
英国公债期货在数据公布后回吐涨幅，9月公债期货最新报115.92，日内下跌6个跳动点，之前报116.10。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选