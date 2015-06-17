人民币衍生品：美元掉期升水多反弹，主因IPO及半年末资金面趋紧冲击

中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限美元升水较上周回升，受本币资金面趋紧带动。交易员称，半年末时点考核下本币资金需求较大，国泰君安IPO（首次公开发行）在即，叠加到期中期借贷便利（MLF）续作与否未有定论，令掉期点仍有上扬空间。

他们并指出，长端掉期因人民币升贬值预期不明朗而缺乏明显下行动力；由于美联储暂未有明确加息动作，人民币即期长时间横盘，缺乏信号指引。而短端掉期因为IPO呈现周期性波动，且资金面整体仍较宽松，因而维持在较低水平。

“IPO加半年末，资金会紧一些，以后感觉央行会出一些放长钱的政策，长端还是会下来一些，短端也不能这么高。”一中资银行交易员指出。

美元/人民币一周期掉期 今日收报23个点子，较上周五上涨15.0%；一个月期 收于100点子，较上周五小跌4.8%；一年期掉期美元升水 收于1,305点子，较上周五上涨4.4%。

另一中资行交易主管指出，掉期市场与7天银行间债券回购利率（repo）的相关性比较高，若7天repo维持在2%附近的水平，短期内一年期掉期点应该也会在1,300左右。数据显示，7天repo从两会之前4%左右降至目前2%左右的水平，而美元掉期升水也随之跌去一半。

中国银行间市场周三早盘大型银行出资意愿下降，资金面进一步收紧。除国开行和个别大行仍有供给外，其他机构多已断流。今日起本轮密集IPO开始启动，加之近期将到期的大量MLF续做与否未有定论，市场谨慎心态加重。

中国大型券商国泰君安证券股份有限公司将IPO 15.25亿股，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行 A股IPO以来的最高募资纪录。国泰君安网上申购时间为本周四。