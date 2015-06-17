英国数据：截至4月的三个月薪资增幅高于预期，失业率持稳于5.5%

接受路透调查的经济学家此前预期，截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.1%，扣除奖金后较上年同期增长2.5%。

国家统计局周三公布的数据显示，英国4月单月薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.6%。3月份数据经修正后为增长4.4%，触及该指标五年最高。

若不包括奖金，4月单月薪资所得增长2.9%。

失业人口减少43,000至181.3万人。