英国数据：截至4月的三个月薪资增幅高于预期，失业率持稳于5.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
接受路透调查的经济学家此前预期，截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.1%，扣除奖金后较上年同期增长2.5%。
国家统计局周三公布的数据显示，英国4月单月薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.6%。3月份数据经修正后为增长4.4%，触及该指标五年最高。
若不包括奖金，4月单月薪资所得增长2.9%。
失业人口减少43,000至181.3万人。
5月请领失业金人数减少6,500人，4月份为减少7,800人。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王洋/龚芳)
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