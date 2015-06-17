台湾汇市：台币微扬中止连四日收贬，FOMC会议变数当前交投较显观望

* 台币微扬中止连四日收贬 * FOMC变数当前交投较显观望 * 明日实质交易区间估在30.80-31.00 路透台北6月17日 - 台币兑美元 周三微扬中止连四日跌势。汇银人士表示，今日外资买卖汇双向 交易皆有，仍维持区间操作态势，交投方向尚未明朗，市场交投仍显低迷，静待稍后美联储的联邦公开市场委 员会(FOMC)会后声明及主席叶伦谈话等变数厘清。 交易员指出，由于FOMC会议变数当前及韩元未释出进一步指引，市场观望气氛较显浓厚，交投多以实质需 求为主，台币实质交投镇日持在既有区间窄幅波动，大致在30.900央行防线上方狭幅盘整。 “今天蛮安静的，外资不可能在FOMC会前赌一个大部位。”一位官股银行交易员说。 至于进/出口商交投方面，他们称也偏淡静，出口商在30.900上方稍见抛汇卖需，进口商则在30.900下方 买汇意愿较高。 台币今日实质交易区间在30.896-30.923；上日交易区间在30.905-30.937。交易员预估，台币明天实质交 易波动区间料在30.800-31.00。 多数新兴亚币周三小幅上涨，其中韩元兑美元 收报1,117.9韩元，接近上日收盘价1,118 .6。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大。一个月美元/台 币远汇 尾盘报30.875/30.895，上日收在30.829。 台湾股市周三收创近五个月新低，报9,189.83点。 证交所资料，外外资及陆资在台股卖超10 4.99亿台币，连续14个交易日卖超共计891.59亿台币。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公布利率决议，总裁 叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。 6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5 月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、 欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。 6月19日(五)：台湾金融市场逢假期休市一天、德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲 话、旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.261 31.266 30.896-31.266 31.266 5.93 5.61 元太外汇经纪公司 31.260 31.265 30.898-31.265 31.265 2.88 3.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.135/-0.115 (完)