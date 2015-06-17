更新版 1-台湾货币市场：短率仍平稳，跨月拆款利率微升但各方多保持观望

* 短率仍旧平稳

* 跨月拆款利率微幅上扬，反应半年报结算

* 债券附条件交易市场平静，审慎观望明日债券交割 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节)

记者 高洁如

路透台北6月17日 - 台湾银行间短率周三仍旧平稳。资调人士指出，因应半年报结算的紧缩因素，今日跨月拆款利率略微走高，但多数银行大致保持观望态度，审慎操作。

资金调度人士指出，多数银行月底冲刺放款，但幅度难料；对资金调度而言，又怕资金太多累积过大，另一方面也担忧资金太早借出后若反向有需求的话，月底钱不好拿，因此多数银行的操作还是相当谨慎。

〞我不急着这么早拿(钱)，也不急着给别人，〞一位中型民营商银交易人士说。

银行表示，少数的银行先前已承做跨月拆出，跨月拆款利率今日稍走高至0.47%，上日高位在0.465%。

至于银行间资金充斥的情况，央行近期公布的定存单余额也有上升。

中央银行业务局一位不愿具名的官员则表示，虽然近期外资汇入并不明显，但因厂商外汇收入增加，换汇台币，令台币资金水位增加，因此加强冲销力道。

上日为止，台湾央行的可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)555.6亿台币，续在历史高位。

税款缴交方面，今日有个人综所税第二批金融机构委托取款，提兑日在17日，下一批的提兑日在26日，入库日在18日及29日，金额估计较小，市场认为影响有限。

今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.390% 0.295-0.400%

--一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.388-0.465% 0.388-0.460%

**短票需求居高不坠**

短票方面，交易员指出，目前市场对短票需求量还是颇大，无法如数供给市场的需要。尤其是虽然近半年报结算，理论上企业的资金需求也会上扬，不过银行间冲刺企业放款已影响短票发行意愿，致令短票发行量迟无法因季节性需求而拉抬。

〞我们在猜，发票企业似乎是跑去银行放款那里借钱了，〞一位大型票券商交易员说。

短票利率大致不变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.566%，前日亦在0.566%，上日成交量44亿台币，前日为110亿。

台湾央行周三公布，共发行2,284.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,289.50亿台币相较，存单发行金额减5亿。

周四央行存单到期金额2,898.5亿，周五台湾金融市场因端午假期休市一日。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为224亿台币，累积超额准备为1,719亿台币、加计前期1%的超额准备为2,686亿台币。

**RP市场平稳**

债市附买回(RP)市场方面，今日市场平静，到期合约多能续做，银行、寿险的资金也偏松，市场认为，明日的连假前最后一个交易日，市场资金需求料升，各方多小心因应。

他们表示，目前跨月的合约承做已开始进行，目前可跨月承做的债券附买回合约已有半数以上，这可保证月底的债券附条件交易市场不致缺口太大导致慌乱紧张，目前先以平稳看待。

他们也说，明天除了有假期的资金需求之外，也有不少债券交割，目前先谨慎操作。

本周四有中信金 旗下中信银交割50亿台币金融债券、台企银 50亿金融债及东元 30亿台币公司债。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。