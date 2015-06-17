路透伦敦6月17日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：今天再度在一年下行趋势线位置1.1331遇阻。市场持续受阻于1.1380/87阻力(6月4日高点)，我们的后市看法仍为中性至负面。短线风险仍是上攻失利，跌至1.1052后，再跌至1.0845/19。若能收在近期高点1.1380/87上方，有可能进一步朝5月高点1.1468及2月高点1.1534挑战上档。

美元/日圆：上行走势持续艰难，尚未攻克任何重大阻力，因此市场仍呈向下修正。日内艾略特波段指标已经呈中性，这暗示我们可能只会盘整。短线支撑在3月高点122.04，更下方支撑在55日均线位置121.08。

英镑/美元：已抵达通道关键位1.5650美元，及一年下行趋势线位置1.5660。以此处的风险/回报来看，我们会出脱--但我们应该注明，现在缺少卖出讯号。在这之上，有可能升至1.5813高位。值得一提的是，日内艾略特波段指标显示有可能升至1.6120。英镑必须跌破1.5440，才能缓解上行升力。跌落1.5440后，焦点将重新回到1.5265/1.5190支撑位，6月低点，55周均线及55日均线。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1274 1.1246 +0.25 -6.80 1.2097

美元/日圆 123.88 123.34 +0.44 +3.51 119.68

欧元/日圆 139.66 138.71 +0.68 -3.53 144.77

美元/瑞郎 0.9263 0.9321 -0.62 -6.82 0.9941

英镑/美元 1.5734 1.5644 +0.58 +1.03 1.5573

美元/加元 1.2313 1.2291 +0.18 +5.98 1.1618

澳元/美元 0.7685 0.7747 -0.80 -5.91 0.8168

新西兰元/美元 0.6935 0.6985 -0.72 -11.06 0.7797

欧元/瑞郎 1.0447 1.0484 -0.35 -13.13 1.2026

欧元/英镑 0.7165 0.7185 -0.28 -7.61 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2162 9.1916 +0.27 -2.67 9.4688

美元/挪威克朗 7.7633 7.7525 +0.14 +3.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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