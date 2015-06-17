中国新债：江苏下周四招标发84.28亿元专项地方债，其中新增债券31亿

路透上海6月17日 - 中国江苏省财政厅周三公告，将于下周四(25日)招标发行总额84.2787亿元人民币三期专项地方政府债券，期限五、七和10年。其中，置换专项债券53.2787亿元，新增专项债券31亿元。

上述三期债中，五年期计划发行规模42.2787亿元，七年期16.8亿元，10年期25.2亿元；均采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月25日上午9:50-10:30。6月26日开始发行并计息，6月30日发行结束。中债资信对上述债券评级均为AAA。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

河北省已于上周四(11日)公开招标发行了16亿元的专项地方债，为首批公开发行的专项地方债。三、五和七年期品种利率依次为2.87%、3.25%和3.52%，持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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