基金观点：中国藉由牛市加速产业转型，导入创新科技领域--元大宝来投信

路透台北6月18日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，中国目前正在进行大多头行情，从市场观察来看，日均成交量上兆人民币，显然是个资金推动型的多头，而市场上也只有中国央行这个大金主有这个能力，也确实正这样做，降准、降息、PSL等类型的货币政策频繁出现，因此中国股民热切的称呼央行为央妈，显然是爹亲娘亲不如钱亲。因此，一个简单结论可以得到，本次中国A股牛市是以中国政府意志下的资金推动造成。

中国政府为何有这样的动机呢?从历史来看，过去200年间，人类创造大量财富，其中最重要的原因就是创新，在技术方面不断突破。从工业革命开始，蒸汽机的发明，到后来铁路、电力、内燃机、电脑、核能，一直到今天的网路等技术都是拜创新所赐。例如维多利亚时代英国铁路业的繁荣，使这国家经济和政治上都取得巨大的成功。而所有这些科技进步都有资本市场投资者的贡献。这也是中国政府目前想要做到的，期望藉由牛市加速产业转型，将更多的社会资源导入创新型的高科技领域。

中国的经济转型未来是否会成功，目前还难以确认。不过可以先问另一个问题，科技的进步对社会当然有贡献，但是对股东的贡献呢?有部分的人会疑惑这有什么好问的。诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森曾提出合成谬误这个论点，意思是对个体有利不一定对全体有利，反之亦然。

历史资料显示，不管科技进步带来的效益有多大，最终获得这种好处的通常是消费者而不是企业的所有者。因为生产率的提高促进竞争，降低价格并且提升劳动者的实际工资。巴菲特的合伙人，查理芒格也观察到这现象，他说科技进步对社会是美好的，但对于资本家来说纯属祸害，有很多都是提升效率降低利润。例如航空运输业从50年前的第一代喷射客机逐渐升级，现在的B777或A380运量大又省油还非常舒适，然而全球整体航空业的股东权益收益率却较50年前大幅下降。

当然不是所有科技进步都没有股东权益价值，这点需要努力挖掘。以热门的互联网金融为例，其实中国工商银行的电子业务已经占全部业务的87%，2011年电子银行的交易额为2兆，2014年达到456兆，年复合增长率47%，日均业务量1.7亿笔，每笔电子业务相较传统节约成本1元左右，这就是科技对企业效益的提升。