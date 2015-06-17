表格：沪港通活跃股一览--6月17日

路透香港6月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 76.20 37.16 买入成交金额 32.75 21.53 卖出成交金额 43.45 15.62 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 小商品城 2,634,739 374,488,480 377,123,219 2 华丽家族 363,363,647 141,176 363,504,823 3 上海机场 31,713,226 324,752,833 356,466,059 4 中国平安 97,406,597 256,378,920 353,785,517 5 贵州茅台 110,118,240 183,406,505 293,524,745 6 中国银行 106,931,939 140,821,855 247,753,794 7 招商银行 148,814,598 76,572,732 225,387,330 8 宇通客车 51,135,843 97,021,454 148,157,297 9 中国中车 90,846,033 47,488,043 138,334,076 10 恒瑞医药 27,996,783 97,183,813 125,180,596 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国中车 135,536,920 218,212,152 353,749,072 2 国美电器 50,446,630 52,637,440 103,084,070 3 中国电信 22,674,580 74,616,420 97,291,000 4 中广核电力 37,296,520 58,338,780 95,635,300 5 恒大地产 51,053,380 34,007,350 85,060,730 6 中国银行 64,799,900 9,757,080 74,556,980 7 神州数码 55,374,360 16,847,500 72,221,860 8 中国人寿 68,996,650 138,500 69,135,150 9 阿里影业 37,244,800 28,694,500 65,939,300 10 中国联通 1,325,200 62,696,880 64,022,080 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 张喜良)