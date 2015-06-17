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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 17:41 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月17日

路透香港6月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             76.20                       37.16
 买入成交金额                   32.75                       21.53
 卖出成交金额                   43.45                       15.62
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   小商品城        2,634,739    374,488,480     377,123,219
 2                   华丽家族      363,363,647        141,176     363,504,823
 3                   上海机场       31,713,226    324,752,833     356,466,059
 4                   中国平安       97,406,597    256,378,920     353,785,517
 5                   贵州茅台      110,118,240    183,406,505     293,524,745
 6                   中国银行      106,931,939    140,821,855     247,753,794
 7                   招商银行      148,814,598     76,572,732     225,387,330
 8                   宇通客车       51,135,843     97,021,454     148,157,297
 9                   中国中车       90,846,033     47,488,043     138,334,076
 10                  恒瑞医药       27,996,783     97,183,813     125,180,596
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国中车        135,536,920    218,212,152     353,749,072
 2                 国美电器         50,446,630     52,637,440     103,084,070
 3                 中国电信         22,674,580     74,616,420      97,291,000
 4                 中广核电力       37,296,520     58,338,780      95,635,300
 5                 恒大地产         51,053,380     34,007,350      85,060,730
 6                 中国银行         64,799,900      9,757,080      74,556,980
 7                 神州数码         55,374,360     16,847,500      72,221,860
 8                 中国人寿         68,996,650        138,500      69,135,150
 9                 阿里影业         37,244,800     28,694,500      65,939,300
 10                中国联通          1,325,200     62,696,880      64,022,080
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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