马来西亚期市：棕榈油几近收平，印尼棕榈油出口税存在不确定性

路透吉隆坡6月17日 - 马来西亚棕榈油期货周三几乎未变动，因投资者对于印尼棕榈油税收政策愈发不确定。

印尼的规定将要求该国出口商对每吨毛棕榈油缴纳50美元的税收，对加工棕榈油产品缴纳30美元。所获得收入将用于支持该国的生物柴油计划，后者预计将吸纳相当一部分棕榈油。

不过该税收屡次推迟，令交易员困惑，因发现难以设定价格，同时也引发了对于该税能否成功给计划中生物柴油带来补贴收入的疑问。

该税最初计划在5月第四周开征，但在征税主体设立方面的数次拖延之后，印尼政府本周宣布将在7月1日开征。

“市场很暗淡，因为人们对于征税很困惑，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说，“人们怀疑生物柴油规定能否产生效果。”

9月棕榈油期货 收平，报每吨2,291马币(林吉特)。

总成交量为41,697口，高于日均值35,000口。(完)

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