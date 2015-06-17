东南亚股市：印尼股市触及一周收盘高位，银行股上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷6月17日 - 印尼股市指标股指周三触及逾一周收盘高位，银行股上涨，该国央行即将做出利率决定。与此同时大多数其它地区股市也上涨，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)有关其加息时间的信号。
印尼股市 上涨1.5%至4,945.75点，创下6月8日以来最高收位，Bank Mandiri 和 Bank Rakyat Indonesia 分别上涨2.9%和4.3%。
外界普遍预期印尼央行周四会维持指标利率在7.5%不变，因对于该国通胀率、汇率以及经常账赤字的持续担忧。
Ciptadana Securities高管John Teja说：“这应该利好银行股，有利于它们加快信贷增速...并有助于不良贷款保持在可控水平。”
亚洲股市周三从三个月低点上涨，因中国股市反弹、美元走势保持淡静，与此同时投资者也在等待美联储会议有关加息时间的信号。
越南股市逆势收跌，下滑0.26%，为连续第二日下滑。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 393.23 2.37 +0.61 -4.27 410.77
新加坡 3325.91 27.82 +0.84 -1.17 3365.15
马来西亚 1726.86 4.62 +0.27 -1.95 1761.25
泰国 1514.79 11.51 +0.77 +1.14 1497.67
印尼 4945.75 73.15 +1.50 -5.38 5226.95
菲律宾 7536.31 30.83 +0.41 +4.23 7230.57
越南 578.87 -1.48 -0.26 +6.09 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”