东南亚股市：印尼股市触及一周收盘高位，银行股上涨

路透曼谷6月17日 - 印尼股市指标股指周三触及逾一周收盘高位，银行股上涨，该国央行即将做出利率决定。与此同时大多数其它地区股市也上涨，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)有关其加息时间的信号。

印尼股市 上涨1.5%至4,945.75点，创下6月8日以来最高收位，Bank Mandiri 和 Bank Rakyat Indonesia 分别上涨2.9%和4.3%。

外界普遍预期印尼央行周四会维持指标利率在7.5%不变，因对于该国通胀率、汇率以及经常账赤字的持续担忧。

Ciptadana Securities高管John Teja说：“这应该利好银行股，有利于它们加快信贷增速...并有助于不良贷款保持在可控水平。”

亚洲股市周三从三个月低点上涨，因中国股市反弹、美元走势保持淡静，与此同时投资者也在等待美联储会议有关加息时间的信号。

越南股市逆势收跌，下滑0.26%，为连续第二日下滑。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 393.23 2.37 +0.61 -4.27 410.77

新加坡 3325.91 27.82 +0.84 -1.17 3365.15

马来西亚 1726.86 4.62 +0.27 -1.95 1761.25

泰国 1514.79 11.51 +0.77 +1.14 1497.67

印尼 4945.75 73.15 +1.50 -5.38 5226.95

菲律宾 7536.31 30.83 +0.41 +4.23 7230.57

越南 578.87 -1.48 -0.26 +6.09 545.63

(完)

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