国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下滑，但汽油裂解价差保持坚挺

路透新加坡6月17日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第四日下跌，跌至一周半低点每吨89.37美元，因北亚买家买入8月船货的动作迟缓。

不过马来西亚的Titan求购2.5万吨8月上半月石脑油。该项招标在6月19日结束。

亚洲汽油裂解价差相比之下则维持坚挺，处在每桶19.45美元的逾六年高位，因本周开始的穆斯林斋月的需求高峰支撑市场。

逾100万吨欧洲汽油和混合油品被预定前往数个地区，包括中东和亚洲。

在日本，汽油库存下降，尽管炼厂产能利用率上升。

不过汽油的坚挺未能撼动亚洲石脑油卖家。

新加坡现货交易方面，未见汽油交易，有一笔石脑油交易。

维多以每吨568美元，向伊藤忠出售一艘8月下半月石脑油船货。(完)

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