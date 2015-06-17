国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下滑，但汽油裂解价差保持坚挺

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月17日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第四日下跌，跌至一周半低点每吨89.37美元，因北亚买家买入8月船货的动作迟缓。
不过马来西亚的Titan求购2.5万吨8月上半月石脑油。该项招标在6月19日结束。
亚洲汽油裂解价差相比之下则维持坚挺，处在每桶19.45美元的逾六年高位，因本周开始的穆斯林斋月的需求高峰支撑市场。
逾100万吨欧洲汽油和混合油品被预定前往数个地区，包括中东和亚洲。
在日本，汽油库存下降，尽管炼厂产能利用率上升。
不过汽油的坚挺未能撼动亚洲石脑油卖家。
新加坡现货交易方面，未见汽油交易，有一笔石脑油交易。
维多以每吨568美元，向伊藤忠出售一艘8月下半月石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”