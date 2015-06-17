欧元债市：西班牙、意大利及葡萄牙公债收益率下滑，市场抛售后有买家吸纳

* 二线公债被大举抛售后，一些买家审慎入市

* 回补空头终止市场跌势，静待美联储政策决定

* 二线公债涨势料将难以维继，因希腊债务磋商没有突破

* 新的避险资金带动德债标售需求强劲

路透伦敦6月17日 - 南欧国家公债收益率周三下跌，因这些公债价格下跌后吸引买家入市，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚或暗示将在今年升息之前，一些投资者回补空头。

不过，二线欧元区公债价格上涨可能难以维继，因希腊和国际债权人的债务磋商没有突破。

投资者担忧希腊距离违约及退出欧元区更接近一步，遂在德国10年期公债标售中买入德债。

希腊央行周三发出警告，如果政府和债权人不能达成改革换援助的协议，该国将走上“苦楚的”违约和退出欧元区的道路。

部份市场人士根据一些欧洲领导人和官员的讲话进行押注，对希腊和债权人将在最后一刻达成协议抱存希望，遂在二线公债被抛售后入市，终止价格之前三日的跌势。

不过，欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，周四与希腊达成协议的机率“非常低”。

意大利 、西班牙 和葡萄牙10年期公债 收益率下滑2-4个基点，分别报2.28%、 2.30%和3.17%。但10年期西班牙/德国公债利差仍处于去年7月来最高水平。

葡萄牙、意大利公债和德债利差在去年11月来最宽水平。但它们仍远低于2012年所及的水准，反映投资者对欧洲央行购债计划保持信心。

10年期德债收益率 跌1个基点，报0.80%。

德国进行的公债标售获得强劲需求。