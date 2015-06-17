欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至2008年中来最高，因英国薪资增长提速

路透伦敦6月17日 - 英镑贸易加权指数周三攀升至七年高位，此前英国薪资增长数据是反映英国经济正处于通胀攀升和升息轨道之上的最强信号。

英国国家统计局周三公布，英国截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.7%，预估为增加2.1%，为2011年8月以来最强增幅。

周三公布英国央行货币政策委员会(MPC)6月3日结束的会议纪录，显示九名成员一致投票支持维持于0.5%不变，虽然结果与前几个月相同，但两名成员形容，他们是以些微差距投下支持票。

英镑兑美元 上涨约0.5%，至1.5713美元，盘中触及一个月高位1.5755美元。英镑贸易加权指数 上涨至93.0，为刚在2008年金融危机前的最高水平。

欧元兑英镑 从数据公布前的0.7197英镑下滑至0.7158，为6月1日来最低。

“薪资上涨是个很好的迹象，表明在连续五年实质薪资下降之后，状况开始正常化，员工敢于要求加薪，”HiFX的副董事Andy Scott表示。

“英镑兑美元涨至一个月高点1.57上方，兑欧元涨至三周高点。”