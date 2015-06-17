欧洲股市：下跌，因希腊股市跌势加速

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 希腊忧虑和美国升息前景打压市场人气
* 希腊股市挫跌3.2%
* 油价上涨提振能源股
路透伦敦6月17日 - 欧洲股市周三下滑，因持续担忧希腊债务问题，盖过意大利电信 和能源股上涨对市场的提振。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议结束前，交易商也不愿意增加在股市的押注，许多投资者预计美联储将暗示联储将在9月升息。
希腊ATG指数 下挫3.2%，表现逊于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下滑0.45%，报1,521.93点。
德股DAX指数 下滑0.6%，报10,978.01点；法股CAC指数 下跌1.02%，报4,790.62点；英国富时100指数 下滑0.44%，报6,680.55点。
意大利电信表现出色，上扬0.5%，此前路透报导，消息称维旺迪(威望迪,Vivendi) 计划增加在意大利电信的持股量。
布兰特原油价格攀升，提振能源股 走高。
不过，一些交易商称，鉴于希腊债务磋商僵持不下，他们将利用油价反弹的机会作为卖出的提示。希腊债务磋商破裂，已令希腊股市连跌第四日。
Logic Investments董事Darren Easton称，如果希腊没有达成协议，且希腊被迫退出欧元区，他预计德股DAX指数可能下跌1,000-2,000点。
希腊指数从年初迄今下挫约18%，表现落后于FTSEurofirst 300指数，后者同期上扬11%。
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