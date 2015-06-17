欧洲股市：下跌，因希腊股市跌势加速

* 希腊忧虑和美国升息前景打压市场人气

* 希腊股市挫跌3.2%

* 油价上涨提振能源股

路透伦敦6月17日 - 欧洲股市周三下滑，因持续担忧希腊债务问题，盖过意大利电信 和能源股上涨对市场的提振。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议结束前，交易商也不愿意增加在股市的押注，许多投资者预计美联储将暗示联储将在9月升息。

希腊ATG指数 下挫3.2%，表现逊于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下滑0.45%，报1,521.93点。

德股DAX指数 下滑0.6%，报10,978.01点；法股CAC指数 下跌1.02%，报4,790.62点；英国富时100指数 下滑0.44%，报6,680.55点。

意大利电信表现出色，上扬0.5%，此前路透报导，消息称维旺迪(威望迪,Vivendi) 计划增加在意大利电信的持股量。

布兰特原油价格攀升，提振能源股 走高。

不过，一些交易商称，鉴于希腊债务磋商僵持不下，他们将利用油价反弹的机会作为卖出的提示。希腊债务磋商破裂，已令希腊股市连跌第四日。

Logic Investments董事Darren Easton称，如果希腊没有达成协议，且希腊被迫退出欧元区，他预计德股DAX指数可能下跌1,000-2,000点。

希腊指数从年初迄今下挫约18%，表现落后于FTSEurofirst 300指数，后者同期上扬11%。