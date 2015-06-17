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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 03:01 BJT

纽约期市：原糖期货从六年半低位反弹，可可期货回落

路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三反弹，此前跌至六年半新低，而可可期货从昨日触及的八个半月高位回落。

罗布斯塔咖啡期货多数收低，但现货月合约较9月期货升水LRC-1=R上涨至逾一年最高，因7月期权合约到期。阿拉比卡咖啡期货下跌，7月/9月合约套利交易提振成交量急升。

原糖价格起初延续上周跌势，受累于大量库存、巴西天气有利当地的甘蔗收割、印度和泰国产量高于预期，以及基金卖出。但在原糖跌穿上日触及的六年半低位后，出现技术性买入，且美元下跌带来支撑，令原糖期货价格反弹。

ICE-7月原糖期货 收涨0.04美分，或0.4%，报每磅11.35美分，此前触及六年半低位11.30美分，此为周二日内低位。

8月白糖期货 收高1.20美元，或0.4%，报每吨345.40美元，盘中触及合约低位343.60美元。

纽约9月可可期货 收低13美元，或0.4%，报每吨3,222美元。9月伦敦可可期货 收跌16英镑，或0.7%，报每吨2,131英镑。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨13美元，或0.7%，报每吨1,806美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.2%，报每吨1,750美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.6美分，或2%，报每磅1.294美元。(完)

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