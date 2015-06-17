纽约期市：原糖期货从六年半低位反弹，可可期货回落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三反弹，此前跌至六年半新低，而可可期货从昨日触及的八个半月高位回落。
罗布斯塔咖啡期货多数收低，但现货月合约较9月期货升水LRC-1=R上涨至逾一年最高，因7月期权合约到期。阿拉比卡咖啡期货下跌，7月/9月合约套利交易提振成交量急升。
原糖价格起初延续上周跌势，受累于大量库存、巴西天气有利当地的甘蔗收割、印度和泰国产量高于预期，以及基金卖出。但在原糖跌穿上日触及的六年半低位后，出现技术性买入，且美元下跌带来支撑，令原糖期货价格反弹。
ICE-7月原糖期货 收涨0.04美分，或0.4%，报每磅11.35美分，此前触及六年半低位11.30美分，此为周二日内低位。
8月白糖期货 收高1.20美元，或0.4%，报每吨345.40美元，盘中触及合约低位343.60美元。
纽约9月可可期货 收低13美元，或0.4%，报每吨3,222美元。9月伦敦可可期货 收跌16英镑，或0.7%，报每吨2,131英镑。
7月罗布斯塔咖啡期货 收涨13美元，或0.7%，报每吨1,806美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.2%，报每吨1,750美元。
9月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.6美分，或2%，报每磅1.294美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”