纽约期市：原糖期货从六年半低位反弹，可可期货回落

路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三反弹，此前跌至六年半新低，而可可期货从昨日触及的八个半月高位回落。

罗布斯塔咖啡期货多数收低，但现货月合约较9月期货升水LRC-1=R上涨至逾一年最高，因7月期权合约到期。阿拉比卡咖啡期货下跌，7月/9月合约套利交易提振成交量急升。

原糖价格起初延续上周跌势，受累于大量库存、巴西天气有利当地的甘蔗收割、印度和泰国产量高于预期，以及基金卖出。但在原糖跌穿上日触及的六年半低位后，出现技术性买入，且美元下跌带来支撑，令原糖期货价格反弹。