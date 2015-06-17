芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因担忧降水导致播种面积减少和空头回补

路透芝加哥6月17日 - 美国大豆期货周三升至5月14日来最高水准，交易商称，受助于预报称中西部将迎来强降雨，这可能迫使农户减少播种面积，因错过该地区的最佳种植期。

交易商表示，对大豆种植的担忧引发投资基金的一波空头回补。

指标7月大豆期货收位在20日波林格区间高端以上。阻力位据称在100日移动均线。

豆粕期货上涨，触及4月30日来最高，但担心未来几日需求下降，限制豆粕期价的升幅。

豆油期货走低，受累于多头豆粕/空头豆油利差交易。交易商还指出，原油市场走疲拖累豆油期货。

分析师预计，农业部周四上午公布的数据将显示，最近一周出口销售旧作大豆10-25万吨；销售新作大豆15-35万吨。

7月大豆期货合约 收升11-1/2美分，报每蒲式耳9.69美元。

7月豆粕合约 收高2.9美元，报每短吨323.7美元。7月豆油合约 跌0.05美分，报32.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为313,439口，豆粕为130,385口，豆油为143,777口。(完)

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