芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因担忧降水导致播种面积减少和空头回补

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥6月17日 - 美国大豆期货周三升至5月14日来最高水准，交易商称，受助于预报称中西部将迎来强降雨，这可能迫使农户减少播种面积，因错过该地区的最佳种植期。
交易商表示，对大豆种植的担忧引发投资基金的一波空头回补。
指标7月大豆期货收位在20日波林格区间高端以上。阻力位据称在100日移动均线。
豆粕期货上涨，触及4月30日来最高，但担心未来几日需求下降，限制豆粕期价的升幅。
豆油期货走低，受累于多头豆粕/空头豆油利差交易。交易商还指出，原油市场走疲拖累豆油期货。
分析师预计，农业部周四上午公布的数据将显示，最近一周出口销售旧作大豆10-25万吨；销售新作大豆15-35万吨。
7月大豆期货合约 收升11-1/2美分，报每蒲式耳9.69美元。
7月豆粕合约 收高2.9美元，报每短吨323.7美元。7月豆油合约 跌0.05美分，报32.85美分。
今日CBOT大豆预估成交量为313,439口，豆粕为130,385口，豆油为143,777口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。