芝加哥期市：CBOT玉米升至约一周高位，因技术性买入

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三攀升逾1%，至约一周最高水准，交易商说，受助于技术性买入和担心降水过多将可能冲走提振玉米收成的肥料。
CBOT-7月玉米连续第二日大幅攀升，从周一触及的八个半月低位反弹，因合约升穿几道移动均线阻力位，引发一波技术性买入。
在美联储公布政策声明前，投资者出脱玉米期货空头头寸。美联储声明是在玉米市场收市前发布的。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。
美国中西部降雨频繁，以及预报称未来几日气温升高，对当地玉米作物的生长整体有利。不过，个别地区农田积水和泥土中的氮肥被冲走。美国农业部本周稍早公布数据显示，玉米生长状况不及之前一周。
7月玉米合约 涨5-1/4美分，报3.59-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为433,910口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。