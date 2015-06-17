芝加哥期市：CBOT玉米升至约一周高位，因技术性买入

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三攀升逾1%，至约一周最高水准，交易商说，受助于技术性买入和担心降水过多将可能冲走提振玉米收成的肥料。

CBOT-7月玉米连续第二日大幅攀升，从周一触及的八个半月低位反弹，因合约升穿几道移动均线阻力位，引发一波技术性买入。

在美联储公布政策声明前，投资者出脱玉米期货空头头寸。美联储声明是在玉米市场收市前发布的。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。

美国中西部降雨频繁，以及预报称未来几日气温升高，对当地玉米作物的生长整体有利。不过，个别地区农田积水和泥土中的氮肥被冲走。美国农业部本周稍早公布数据显示，玉米生长状况不及之前一周。

7月玉米合约 涨5-1/4美分，报3.59-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为433,910口。(完)

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