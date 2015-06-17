修正-美国股市：收高，美联储声明发布后交投震荡

(更正：内文第一段周二有误，应为周三)

* 美联储称经济增长力道足够强劲，能支撑在年底前升息

* 甲骨文在盘后交易中下滑，因营收不及预期

* 联邦快递公布业绩后下跌

* 道指上涨0.17%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数涨0.18%

路透6月17日 - 美国股市周三在震荡交投中小幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示美国经济可能足够强劲，能支撑在年内升息。

尽管多数美联储官员仍预计将在今年年底前升息，但他们对2016年底和2017年底的利率预估要比3月时的预估略低。

利率预估带动高息股攀升，标普公用事业股 上涨0.9%，周二曾触及9月底来最低。

在预计美国公债收益率将下降，或像目前这样仍保持在较低水平时，高息股会吸引投资者。

“美联储提及就业市场闲置有所减少，似乎是暗示朝升息迈进了一步。另外，看似升息幅度预期被下调，”Invesco PowerShares资深股票产品策略师Nick Kalivas说。

“这两个因素导致股市走势反复。”

在美联储公布政策声明后，三大股指走势波动。美股起初扩大跌幅，之后，美联储主席叶伦举行记者会期间，股指触及日内高位，收盘时回吐日内录得的逾半数涨幅。

标普500指数一个多月来一直徘徊在2,100点附近，因投资者人气阴晴不定，一会儿对经济增长提速充满希望，一会儿又担心利率不断上升造成的影响和股票估值较高。

道琼工业指数 收高31.26点，或0.17%，至17,935.74点；标准普尔500指数 收高4.15点，或0.2%，至2,100.44点；Nasdaq指数 上扬9.33点，或0.18%，至5,064.88点。

以标普500指数触及的日内高位计算，该指数攀升了0.5%。

除了美联储的消息外，联邦快递 公布季度出现净亏损，股价挫跌3%，报176.73美元。

甲骨文 在盘后交易中下滑近7%，此前公司公布的营收不及预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约61亿股，高于6月迄今日成交均值59.4亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,606和1,446家，比率为1.11:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,441和1,301家，比率为1.11:1。

有22只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低；有145只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)