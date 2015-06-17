加拿大股市：由银行股领跌收低，此前美联储公布政策声明

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多6月17日 - 加拿大主要指数周三下滑，因该国大型银行股下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)向今年稍晚升息谨慎地走近一步。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)称美国经济适度增长，且下调对美国经济成长预估，并拉长上调借贷成本的时间表。美国是加拿大最大贸易伙伴。
多伦多道明银行 领跌，该股下滑0.8%。加拿大皇家银行 下跌0.6%，加拿大丰业银行 跌0.8%。金融股挫跌0.6%。
材料股上涨0.8%，为股指带来最大的支撑，金价走高提振矿业股上涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌20.07点，或0.14%，收报14,732.98点。10大类股有八种收跌，能源股勉力收高。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。