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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 05:31 BJT

加拿大股市：由银行股领跌收低，此前美联储公布政策声明

路透多伦多6月17日 - 加拿大主要指数周三下滑，因该国大型银行股下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)向今年稍晚升息谨慎地走近一步。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)称美国经济适度增长，且下调对美国经济成长预估，并拉长上调借贷成本的时间表。美国是加拿大最大贸易伙伴。

多伦多道明银行 领跌，该股下滑0.8%。加拿大皇家银行 下跌0.6%，加拿大丰业银行 跌0.8%。金融股挫跌0.6%。

材料股上涨0.8%，为股指带来最大的支撑，金价走高提振矿业股上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌20.07点，或0.14%，收报14,732.98点。10大类股有八种收跌，能源股勉力收高。(完)

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