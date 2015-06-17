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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 86.80 +0.71 +0.82 2278748

京东 35.45 -1.05 -2.88 11766163

新浪 60.03 +2.19 +3.79 2585042

搜狐 69.47 +2.69 +4.03 883907

网易 151.27 +1.41 +0.94 928624

百度 209.51 +4.51 +2.20 4281126

台湾

台湾积体电路 23.60 +0.02 +0.08 2475285

联电 2.10 +0.02 +0.96 59741

日月光 6.67 +0.28 +4.38 494413

硅品精密 7.47 +0.14 +1.91 814560

和信超媒体 0.77 -0.01 -0.91 103591

友达 4.68 +0.05 +1.08 190170

中华电信 31.27 +0.07 +0.22 66934

台湾国际航电 45.22 -0.04 -0.09 1523674

香港

中国移动 64.72 +0.34 +0.53 215530

中国联通 16.19 +0.04 +0.25 151367

中国电信 61.05 -0.10 -0.16 17416

中芯国际 5.64 +0.05 +0.89 2400

电讯盈科 6.03 +0.13 +2.14 276

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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