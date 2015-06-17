《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 86.80 +0.71 +0.82 2278748
京东 35.45 -1.05 -2.88 11766163
新浪 60.03 +2.19 +3.79 2585042
搜狐 69.47 +2.69 +4.03 883907
网易 151.27 +1.41 +0.94 928624
百度 209.51 +4.51 +2.20 4281126
台湾
台湾积体电路 23.60 +0.02 +0.08 2475285
联电 2.10 +0.02 +0.96 59741
日月光 6.67 +0.28 +4.38 494413
硅品精密 7.47 +0.14 +1.91 814560
和信超媒体 0.77 -0.01 -0.91 103591
友达 4.68 +0.05 +1.08 190170
中华电信 31.27 +0.07 +0.22 66934
台湾国际航电 45.22 -0.04 -0.09 1523674
香港
中国移动 64.72 +0.34 +0.53 215530
中国联通 16.19 +0.04 +0.25 151367
中国电信 61.05 -0.10 -0.16 17416
中芯国际 5.64 +0.05 +0.89 2400
电讯盈科 6.03 +0.13 +2.14 276
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”