《中国报摘》--中国证券报6月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加大重点领域有效投资，发挥稳增长调结构惠民生的多重作用；决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设；确定实施“三证合一”登记制度改革，方便创业创新。
* 其他:
--国家发展改革委和国家能源局联合印发了《输配电定价成本监审办法（试行）》,旨在扎实推进输配电价改革，建立对电网企业的成本约束机制。
--宏达新材 公告，公司和实际控制人朱德洪分别收到中国证监会《调查通知书》，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规，证监会决定对公司及朱德洪予以立案调查。
--长江润发 受让上海迈兰德持有的深圳市迈兰德股权投资基金公司51%股权，后者持有摩根大通期货50%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”