美国个股：科技巨头思科将在华投资100亿美元寻求发展

路透北京6月17日 - 美国网络设备制造商思科 周三表示，计划在未来几年与中国业务伙伴在当地投资逾100亿美元，寻求发展增强竞争力。

思科是全球最大的交换机和路由器等网络设备制造商。该公司是在副国务院副总理汪洋和其他政府部门领导与业界高管召开高层会议之后宣布上述投资计划的。

思科发布公告，提供了有关公司计划如何投资的概要，但并未提供具体支出的细节和实施投资计划的时间框架。

公司在公告中表示，已与中国国家规划部门--中国国家发展与改革委员会就扩大投资事宜签署谅解备忘录。

思科称，投资资金将用于创新、股权投资、研发和增设岗位。

思科寻求从中国政府的战略规划中分得一杯羹，其中包括“中国制造2025”、“互联网+”以及提供更多云计算服务的战略。