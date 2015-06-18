欧洲经济指标预测--6月18日-6月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差28.56 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 持平 +1.2% (较上年同期) +4.8% +4.7% 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.1% 薪资(较上年同期) -- +1.0% 6月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.1% -1.5% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余249 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余186 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出421 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 100.5 60.38 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余40.44 6月22日当周 6月22日(一) 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 -- 负5.5 6月23日(二) 0645 法国企业景气指数 6月 -- 正103 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 49.4 服务业PMI -- 52.8 综合PMI -- 52.0 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 51.1 服务业PMI -- 53.0 综合PMI -- 52.6 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 52.2 服务业PMI -- 53.8 综合PMI -- 53.6 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 4月 -- -0.30% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.70% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 4月 -- +1.30% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- +0.90% 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 4月 -- -0.10% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -0.20% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 -- 负5 6月24日(三) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -- +0.6% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 5月 -- 正1.25 0800 德国IFO企业景气判断指数 6月 -- 108.5 现况指数 -- 114.3 预期指数 -- 103.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差25.9 6月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- +0.6% (较上年同期) -- -0.6% 6月25日(四) 0800 德国Gfk消费者信心指数 7月 -- 正10.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正51(完)