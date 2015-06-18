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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 08:13 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京6月18日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月13日当周，外资转为卖超日本股票。

外资6月13日止当周在日本股市卖超4,132亿日圆，前一周为买超2,552亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券18,506亿日圆，前一周为卖超3,846亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

6月7日-6月13日 -413.2 -276.1 +776.7

5月31日-6月6日 +255.2r +122.4r -1,763.8

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

6月7日-6月13日 +156.2 -1,850.6 +4.5

5月31日-6月6日 +54.8r -384.6r +33.7r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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