表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者仍卖超海外债券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月18日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月13日当周，外资转为卖超日本股票。
外资6月13日止当周在日本股市卖超4,132亿日圆，前一周为买超2,552亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券18,506亿日圆，前一周为卖超3,846亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
6月7日-6月13日 -413.2 -276.1 +776.7
5月31日-6月6日 +255.2r +122.4r -1,763.8
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
6月7日-6月13日 +156.2 -1,850.6 +4.5
5月31日-6月6日 +54.8r -384.6r +33.7r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选link.reuters.com/syk43s
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”