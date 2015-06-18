《中国重要政经日程》--6月18日

==========================今日重要政经日程==========================

6/18（周四）

--9:15分 国家食品药品监督管理总局在经济日报社礼堂召开《中国药典》2015版新闻发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

6/19（周五）

--中国国际经济交流中心周五上午在梅地亚中心二层多功能厅召开“经济每月谈”，主题为“论中美新型大国关系”。

6/25（周四）

--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。

--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。

6/26（周五）

--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。

--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程