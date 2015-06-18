《中国报摘》--其他报纸重要消息6月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--浙商转型升级母基金昨在杭州正式揭牌，管理规模为100亿元人民币，首期认缴40亿元。母基金是由中国工商银行 、浙江金控及浙江省交通投资集团共同设立的。
--浙江网商银行将于下周四开业，开业当日有望推出公司第一款金融产品。
--恒生电子 公告称，公司与中国投融资担保有限公司、蚂蚁金服作为主发起人申请设立浙江互联网金融资产交易中心事宜，获得浙江省政府同意。
**21世纪经济报道**
--小米 通过境外子公司出资5,000万美元设立的小米小贷公司近日落户重庆。
**东方早报**
--比亚迪 公告称，控股股东王传福昨减持2,565万股，套现17.46亿元，减持所得将全额无息借予员工持股计划持有人，以配合实施员工持股计划。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”