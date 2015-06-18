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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 08:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月18日

**上海证券报**

--浙商转型升级母基金昨在杭州正式揭牌，管理规模为100亿元人民币，首期认缴40亿元。母基金是由中国工商银行 、浙江金控及浙江省交通投资集团共同设立的。

--浙江网商银行将于下周四开业，开业当日有望推出公司第一款金融产品。

--恒生电子 公告称，公司与中国投融资担保有限公司、蚂蚁金服作为主发起人申请设立浙江互联网金融资产交易中心事宜，获得浙江省政府同意。

**21世纪经济报道**

--小米 通过境外子公司出资5,000万美元设立的小米小贷公司近日落户重庆。

**东方早报**

--比亚迪 公告称，控股股东王传福昨减持2,565万股，套现17.46亿元，减持所得将全额无息借予员工持股计划持有人，以配合实施员工持股计划。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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