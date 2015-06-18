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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月18日-6月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 
    
 日期   时间    国家    规模        发行细节
 6/18           法国                标售中期政府债券(BTAN)/指数关连债
                                    券
 6/18           日本                标售三个月期贴现国库券
 6/18           日本                标售40年期公债
 6/18           西班牙              标售债券
 6/22   1350    法国                标售国库券(BTF)
 6/23           日本                提高流动性标售
 6/23           西班牙              标售三个月及九个月期国库券
 6/23           美国                发售两年期公债
 6/24           美国                发售两年期浮动利率债券
 6/24           美国                发售五年期公债
 6/25           美国                发售七年期公债
 6/25           日本                标售三个月期贴现国库券
 6/25           日本                标售两年期公债
 6/25           意大利              标售BTP债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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