《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月18日

*工商时报：

--陆客来台中转议题发烧，对于开放时程，交通部长陈建宇乐观表示，中转细节两岸仍需磋商，但问题不大，期待今年内正式上路；一旦开放陆客来台中转，初估开放第一年将有50万名中转旅客来台，可望提高两岸航班的载客率。

--房地合一税法底定，全台买气出现明确回升讯号，永庆房产趋势前瞻报告调查显示，认为未来半年是购屋时机的比重大幅走高，由上季的28%上扬至本季的38%，创下近八季调查以来新高，房仲业者预估，下半年量能有望较去年同期增加1成。

--今年上半年台资银行大陆开业速度加快，其中上半年新送件且经金管会核准的三家分行就有二家在福建，福建堪称是台资银行的下一个布局热点。

*经济日报：

--推动跨境人民币离岸中心间合作，金管会初步锁定英国及新加坡，金管会主委曾铭宗利用赴英出席国际会议机会，与英方洽谈人民币离岸中心具体合作内容。

--昆山经济技术开发区(简称昆山开发区)表示，该区已成为台商在大陆投资的高集聚区和深化两岸产业合作的热点地区，现阶段要围绕推动企业转型升级的〞一条主线〞，大力实施传统产业转型、战略性新兴产业引领、现代服务业跨越、科技创新驱动〞四大战略〞，协助台商转型。

--债信评级机构警告，台湾寿险业者持续扩大海外投资，加上新台币升值，已使业者面对的风险升高。截至4月底，台湾寿险业者持有的外国资产占总资产比率升至52%，高于去年12月的50%和2011年的38%。惠誉和穆迪已给台湾寿险业者负向的债信展望。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。