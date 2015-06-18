中国个股：宏达新材称公司及实际控制人被证监会调查，因信息披露违规

路透上海6月18日 - 此前浮出水面的分众传媒A股借壳上市事宜生变。中国江苏宏达新材料股份有限公司 周四公告称，公司和实际控制人朱德洪被中国证监会立案调查，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规。

公告指出，公司及朱德洪已分别收到证监会的调查通知书；朱德洪承诺，如公司因涉及违反证券法规遭受处罚，由朱德洪先生承担。

公告并称，关于宏达新材与分众多媒体技术（上海）有限公司重大资产重组事项，公司仍与相关各方在协商中。

宏达新材6月初公布其重组方案，拟透过资产置换、增发股份及现金等多种对价，收购分众多媒体技术（上海）公司全部股权，后者估值为457亿元人民币。重组完成后，两年前自美国退市的分众传媒将通过借壳在A股上市。

分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。在分众传媒的股东中，包括中信资本、复星国际 、凯雷 、光大控股 等知名机构的旗下公司。