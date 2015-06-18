版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 08:39 BJT

《全球汇市》叶伦讲话再让美元多头失望，疲弱GDP数据压低新西兰元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1360 1.1335 +0.22 -6.09 1.2097

美元/日圆 123.46 123.41 +0.04 +3.16 119.68

欧元/日圆 140.25 139.92 +0.24 -3.13 144.78

美元/瑞郎 0.9202 0.9227 -0.27 -7.43 0.9941

英镑/美元 1.5839 1.5830 +0.06 +1.71 1.5573

美元/加元 1.2230 1.2223 +0.06 +5.27 1.1618

澳元/美元 0.7725 0.7744 -0.25 -5.42 0.8168

新西兰元/美元 0.6895 0.6981 -1.23 -11.57 0.7797

澳元/日圆 95.370 95.580 -0.22 -2.43 97.750

新西兰元/日圆 85.130 86.200 -1.24 -8.77 93.310

英镑/日圆 195.55 195.39 +0.08 +4.92 186.38

澳元/新西兰元 1.1201 1.1079 +1.10 +6.99 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 许娜/王颖/戴素萍/张若琪/李爽/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐