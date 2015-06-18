《全球汇市》叶伦讲话再让美元多头失望，疲弱GDP数据压低新西兰元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1360 1.1335 +0.22 -6.09 1.2097
美元/日圆 123.46 123.41 +0.04 +3.16 119.68
欧元/日圆 140.25 139.92 +0.24 -3.13 144.78
美元/瑞郎 0.9202 0.9227 -0.27 -7.43 0.9941
英镑/美元 1.5839 1.5830 +0.06 +1.71 1.5573
美元/加元 1.2230 1.2223 +0.06 +5.27 1.1618
澳元/美元 0.7725 0.7744 -0.25 -5.42 0.8168
新西兰元/美元 0.6895 0.6981 -1.23 -11.57 0.7797
澳元/日圆 95.370 95.580 -0.22 -2.43 97.750
新西兰元/日圆 85.130 86.200 -1.24 -8.77 93.310
英镑/日圆 195.55 195.39 +0.08 +4.92 186.38
澳元/新西兰元 1.1201 1.1079 +1.10 +6.99 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 许娜/王颖/戴素萍/张若琪/李爽/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”