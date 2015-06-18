《香港报摘》--经济日报6月18日

**头版头条**

--投资者、内地客重临香港豪宅市场，新鸿基地产 于何文田新盘“天铸”首日出售26伙单位套现逾14亿港元，其中东北电气 斥资1.26亿港元购入2伙。

**其他**

--通达集团 向私募基金太盟资本（PAG）发行8.8亿港元可换股债券，年息1%，于2018年到期，初步转换价每股1.88港元，较周三收市价1.5元溢价约25%。

--证监会年报显示，至3月底香港注册基金有594只，一年间多出125只或27%。

--阿里巴巴 旗下娱乐宝宣布将与电视广播 合作，包括电影电视剧制作，电子商务及周边衍生商品的开发等。（完）

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