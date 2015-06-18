《香港报摘》--经济日报6月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--投资者、内地客重临香港豪宅市场，新鸿基地产 于何文田新盘“天铸”首日出售26伙单位套现逾14亿港元，其中东北电气 斥资1.26亿港元购入2伙。
**其他**
--通达集团 向私募基金太盟资本（PAG）发行8.8亿港元可换股债券，年息1%，于2018年到期，初步转换价每股1.88港元，较周三收市价1.5元溢价约25%。
--证监会年报显示，至3月底香港注册基金有594只，一年间多出125只或27%。
--阿里巴巴 旗下娱乐宝宣布将与电视广播 合作，包括电影电视剧制作，电子商务及周边衍生商品的开发等。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”