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货币新闻 | 2015年 6月 18日 星期四 08:55 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月18日-6月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月18日(四)

纽约/旧金山/华盛顿--印度财长杰特利(Arun Jaitley)对美国进行为期10天的访问(至6月25日)，将在华盛顿会见美国财长杰克卢。

纽约--印度财长杰特利与前美国财政部长盖特纳在美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)举行会晤(1630)。

巴黎--第三届负责任商业行为全球论坛(至6月19日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕访视一家制造业出口企业(0640)。

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

6月19日(五)

暂无重要经济事件。

6月22日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。

6月23日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。

英国曼彻斯特--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)。

6月25日(四)

英国曼彻斯特--经合组织副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)

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