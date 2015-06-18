《新兴市场重要经济事件预告》--6月18日-6月25日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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6月18日(四)
纽约/旧金山/华盛顿--印度财长杰特利(Arun Jaitley)对美国进行为期10天的访问(至6月25日)，将在华盛顿会见美国财长杰克卢。
纽约--印度财长杰特利与前美国财政部长盖特纳在美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)举行会晤(1630)。
巴黎--第三届负责任商业行为全球论坛(至6月19日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕访视一家制造业出口企业(0640)。
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
6月19日(五)
暂无重要经济事件。
6月22日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。
6月23日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。
6月24日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。
英国曼彻斯特--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)。
6月25日(四)
英国曼彻斯特--经合组织副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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