中港个股：王传福减持比亚迪股份套现17.5亿元，无息借予员工持股

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪股份 周三晚间公告称，公司控股股东、实际控制人王传福昨日减持股份套现17.46亿元人民币，减持所得资金将全额无息借予员工持股计划持有人。
公告显示，王传福昨日通过深圳证交所大宗交易系统减持公司股份约2,565.84万股，占公司总股本1.04%，减持价为68.06元。减持后王传福持有比亚迪公司22.01%股份，仍为公司的控股股东。
公告称，王传福减持公司股份主要目的为配合实施员工持股计划，减持所得资金全额无息借予员工持股计划持有人。
公告并显示，王传福承诺自公告披露之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数5%，且承诺除向员工持股计划出售股份外不会再减持公司股份。
比亚迪A股周三收报70.90元，过去一个月累计上涨16.6%。（完） (发稿 张金栋／林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”