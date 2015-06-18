中港个股：王传福减持比亚迪股份套现17.5亿元，无息借予员工持股

路透上海6月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪股份 周三晚间公告称，公司控股股东、实际控制人王传福昨日减持股份套现17.46亿元人民币，减持所得资金将全额无息借予员工持股计划持有人。

公告显示，王传福昨日通过深圳证交所大宗交易系统减持公司股份约2,565.84万股，占公司总股本1.04%，减持价为68.06元。减持后王传福持有比亚迪公司22.01%股份，仍为公司的控股股东。

公告并显示，王传福承诺自公告披露之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数5%，且承诺除向员工持股计划出售股份外不会再减持公司股份。